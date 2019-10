Ipsen : accord de licence avec Blueprint Medicines

16/10/2019 | 07:31

Ipsen annonce la signature, via sa filiale Clementia, d'un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour le développement et la commercialisation de BLU-782, médicament en développement dans la fibrodysplasie ossifiante progressive.



Aux termes de l'accord de licence, Blueprint Medicines sera éligible à des paiements d'un montant maximum de 535 millions de dollars dont un paiement initial de 25 millions et jusqu'à 510 millions de paiements liés à l'atteinte d'étapes clés.



Ipsen lui versera également des redevances progressives entre 10 et 20% sur les ventes nettes annuelles cumulées dans le monde des produits sous licence, sous réserve d'ajustements effectués dans certaines circonstances, en vertu de l'accord de licence.



