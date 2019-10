Ipsen : accord exclusif de licence avec Blueprint Medicines dans les maladies rares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé mercredi avoir signé un accord de licence exclusif avec la société biopharmaceutique américaine Blueprint Medicines portant sur le développement et la commercialisation de BLU-782, un médicament expérimental administré pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie qui peut transformer les muscles ou les ligaments en tissus osseux.

"Cet accord permettra d'enrichir le portefeuille de Maladies Rares d'Ipsen et de soutenir l'objectif de Blueprint Medicines de développer rapidement et efficacement BLU-782 dans le traitement des patients atteints de FOP", a expliqué Ipsen dans un communiqué.

Selon les termes de cet accord de licence, Ipsen versera un montant maximum de 535 millions de dollars à Blueprint Medicines, soit environ 485 millions d'euros. Ces versements se répartissent entre un paiement initial de 25 millions de dollars et maximum de 510 millions de dollars de paiements conditionnés à l'atteinte d'étapes clés "liées au développement, aux autorisations réglementaires et à la commercialisation des produits sous licence dans une à deux indications dont la FOP, et d'autres paiements", a expliqué Ipsen.

Ipsen versera également à Blueprint Medicines des redevances progressives comprises entre 10 et 20% des ventes nettes annuelles cumulées dans le monde des produits sous licence, "sous réserve d'ajustements effectués dans certaines circonstances, en vertu de l'accord de licence", a poursuivi le groupe pharmaceutique.

