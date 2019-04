Ipsen : acquisition de Clementia finalisée

18/04/2019 | 07:39

Ipsen annonce la finalisation de l'acquisition de Clementia Pharmaceuticals à la suite de l'approbation de la Cour supérieure du Québec et de l'accord des actionnaires de Clementia, qui vont recevoir un paiement initial de 25 dollars américains par action.



Ils recevront aussi un certificat de valeur garantie (CVG) par action, assurant un paiement différé de six dollars par CVG, sous réserve du dépôt réglementaire du palovarotène auprès de la FDA aux Etats-Unis pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM).



Le palovarotène, molécule clé en phase avancée, est développée pour le traitement de deux troubles osseux rares, la fibrodysplasie ossifiante progressive et les ostéochondromes multiples, ainsi que d'autres maladies.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.