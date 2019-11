Ipsen annonce un changement dans la structure de son actionnariat

Paris (awp/afp) - La société holding luxembourgeoise Mayroy, actionnaire majoritaire d'Ipsen, va se scinder, a indiqué le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué mardi précisant que l'actionnariat familial d'Ipsen garderait le contrôle.

La société Mayroy, contrôlée par deux membres de la famille Beaufour, Anne Beaufour et son frère Henri Beaufour, détient 56,40% du capital du laboratoire, et 72% des droits de vote.

A l'issue de cette scission, les holdings patrimoniales respectives d'Anne et d'Henri Beaufour, tous deux membres de la famille du fondateur d'Ipsen, détiendront chacune 26,03% du capital et 33,27% des droits de vote d'Ipsen. La famille Schwabe, autre actionnaire historique d'Ipsen, détiendra pour sa part 4,34% du capital et 5,54% des droits de vote.

"L'actionnariat familial contrôlant Ipsen demeurera inchangé à l'issue de ces opérations, la prééminence du concert formé par Anne et Henri Beaufour étant maintenue", a précisé Ipsen.

"Ces groupes familiaux resteront liés par des pactes d'actionnaires et continueront à agir de concert", indique Ipsen, qui précise que ces opérations vont permettre de "simplifier la structure de détention actuelle", sans avoir "aucun impact sur le Groupe Ipsen, sa stratégie, sa gouvernance et son actionnariat".

La société Mayroy a demandé une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique auprès de l'Autorité des marchés financiers car ces opérations vont déclencher des franchissements de seuils.

Par ailleurs, Ipsen a annoncé la nomination d'un nouveau directeur de la recherche et du développement, Howard Mayer, qui succèdera à Alexandre Lebeaut et sera basé à Cambridge, aux États-Unis.

