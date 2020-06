Ipsen : approbation du dividende et des nominations en AGM

01/06/2020 | 07:37

Ipsen annonce que son assemblée générale mixte, réunie vendredi à huis clos, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende d'un euro par action le 5 juin, après détachement du coupon le 3 juin.



L'assemblée générale du groupe de santé a également ratifié la nomination provisoire en qualité d'administrateur des sociétés Highrock Sàrl, représentée par Anne Beaufour, et Beech Tree SA, représentée par Philippe Bonhomme.



Elle a enfin approuvé le renouvellement des mandats de Beech Tree et de Carol Xueref pour une durée de quatre ans, en qualité d'administrateur. A l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration est toujours composé de treize administrateurs.



