Ipsen: bond du bénéfice net semestriel, objectifs annuels relevés

Paris (awp/afp) - Ipsen a annoncé jeudi un bénéfice net de 197,3 millions d'euros au premier semestre, un bond de 56,7% sur un an, soutenu par la poursuite d'une forte activité au deuxième trimestre, le rendant encore plus confiant pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe pharmaceutique français s'attend désormais à une croissance de ses ventes de plus de 19% en 2018, hors effets de change, contre un objectif initial de plus de 16%, et prévoit une marge opérationnelle des activités d'environ 29% des ventes (contre plus de 28% précédemment), selon un communiqué.

Sur l'ensemble du premier semestre, ses ventes ont dépassé un milliard d'euros (+15,8%, ou +21,5% hors effets de change) et la marge opérationnelle des activités s'est fixée à 30,3% des ventes, en hausse de 4,1 points sur un an.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a totalisé 554,2 millions d'euros (+15,1%, ou +20,1% à taux de change constants), un montant légèrement supérieur aux attentes du consensus d'analystes Factset.

La division de médecine de spécialité (pesant plus de 86% des ventes du groupe) a continué de jouer son rôle moteur au deuxième trimestre, en signant une croissance de 20,5% (26,1% hors effets de change).

Cette division est toujours tirée par les ventes du produit phare du groupe, Somatuline (indiqué pour le traitement des tumeurs neuroendocrines), mais aussi dorénavant par d'autres produits en oncologie récemment arrivés sur le marché, tels que Cabometyx et Onivyde, ou encore l'antispasmique Dysport.

"Au second semestre, la priorité portera sur le maintien d'une croissance soutenue des franchises oncologie et neurosciences et sur le renforcement de notre stratégie de recherche-développement", a commenté David Meek, le directeur général d'Ipsen, cité dans le communiqué.

L'autre division d'Ipsen, celle de la "santé familiale", a en revanche vu ses ventes reculer au deuxième trimestre (-10,6%), même hors variations des parités monétaires (-8%).

La hausse des ventes de l'antidiarrhéique Smecta n'a pas permis de compenser le recul des autres médicaments de cette division, dont Forlax (produit anti-constipation) et Tanakan (traitement symptomatique des troubles cognitifs liés au vieillissement).

afp/rp