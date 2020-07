Ipsen : collaboration clinique pour le cabozantinib

02/07/2020 | 08:04

Ipsen annonce qu'il rejoindra la collaboration clinique d'Exelixis et Roche et participera au financement des études de phase III Contact-01 et -02, pour évaluer le cabozantinib associé à l'atezolizumab dans le cancer du poumon et le cancer de la prostate métastatique.



'Cette collaboration marque une étape importante dans notre partenariat avec Exelixis pour développer davantage le cabozantinib', commente Bartek Bednarz, vice-président sénior, directeur de la stratégie produit et portefeuille.



Le laboratoire pharmaceutique explique que sa participation à ces essais lui permettra d'accéder aux résultats des études pour appuyer les futures soumissions réglementaires potentielles sur certains territoires.



