Ipsen : confirme ses objectifs 2018 après une hausse de 18,3% du chiffre d'affaires au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2018, révisés en hausse cet été, après avoir dégagé une croissance organique de 20,2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, le groupe contrôlé par les héritiers d'Henri Beaufour a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18,3% à données publiées, pour atteindre 555,9 millions d'euros. Hors effets de change, la croissance est ressortie à 20,2%.

Le consensus établi par FactSet anticipait des ventes de 554 millions d'euros en moyenne.

Les ventes de la division de Médecine de spécialité, qui couvre des traitements prescrits à l'hôpital ou dans le cadre de consultations auprès de spécialistes, ont crû de 22,2% à données publiées et de 24,2% hors effets de change, à 484,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Santé familiale, qui comprend notamment le Smecta et le Tanakan, a baissé de 2,8% à données publiées et de 1,1% hors effets de change, à 71,9 millions d'euros.

A la suite de cette nouvelle accélération des ventes de spécialités pharmaceutiques, le laboratoire a confirmé ses prévisions annuelles, qui avaient été relevées fin juillet, à savoir une croissance des ventes du groupe de plus de 19% et une marge opérationnelle des activités d'environ 29% des ventes.

Ipsen concentre ses "efforts de R&D sur l'accélération de nos principaux programmes internes", a déclaré le directeur général du groupe, David Meek, cité dans un communiqué. "Afin de constituer un portefeuille innovant et durable, nous poursuivons la mise en œuvre de notre modèle d'innovation externe, incluant l'acquisition d'actifs, pour maintenir une forte croissance des ventes et contribuer à créer de la valeur pour les patients et nos actionnaires", a ajouté le dirigeant.

