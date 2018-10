Ipsen : croissance de 18,3% des ventes au 3e trimestre

25/10/2018 | 07:50

Le laboratoire biopharmaceutique Ipsen revendique des ventes de 555,9 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2018, en progression de 18,3% en données publiées et de 20,2% hors effets de change.



Les ventes en médecine de spécialité ont atteint 484,1 millions d'euros, en hausse de 24,2% à changes constants, et celles en santé familiale, 71,9 millions, en croissance de 5% à changes constants et ajusté du nouveau modèle contractuel d'Etiasa.



Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2018 avec une croissance des ventes du groupe de plus de 19% hors effets de change et une marge opérationnelle des activités d'environ 29% des ventes.



