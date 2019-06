Ipsen : dans le vert avec des propos de broker

12/06/2019 | 14:16

A contre-courant de la tendance à Paris (-0,9% sur le CAC40), Ipsen avance de 0,8% avec le soutien de propos de Morgan Stanley qui initie une couverture du dossier avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 130 euros.



'Le risque-rendement est maintenant orienté positivement, avec des retards potentiels dans la concurrence de génériques et l'optionalité liée à l'acquisition de Clementia nourrissant de la création de valeur supplémentaire', juge ainsi le broker.



Par ailleurs, Ipsen a annoncé ce matin la prolongation et le renforcement de sa collaboration jusqu'en 2034 avec Debiopharm pour développer, fabriquer et distribuer Decapeptyl sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains.



