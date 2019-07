Ipsen : dans le vert, un analyste en soutien

10/07/2019 | 14:48

Ipsen gagne 1,4% alors que l'action de la 'pharma' fait son entrée dans la liste des valeurs préférées ('shortlist') de Portzamparc pour juillet. Toujours à l'achat, le bureau d'études vise 139,1 euros sur le titre, d'où une hausse potentielle de l'ordre de 18%.



L'analyste estime que l'on peut 'anticiper le rattrapage' de ce titre qui a perdu 14% sur un an. Selon lui, 'la dynamique (est) toujours bonne sur les principaux produits', notamment dans l'oncologie et les neurosciences.



Il ajoute que le risque que représentent les génériques pour la Somatuline serait 'limité à environ 15% du marché et pas avant 2020/2021' et que des relais de croissance sont en place, le dépôt du dossier du palovarotène étant en vue.



