Ipsen : de nouvelles données dans les tumeurs neuroendocrines

11/03/2020 | 09:47

Ipsen a dévoilé mercredi de nouvelles données quantitatives concernant l'expérience des patients et des professionnels de santé dans le traitement des tumeurs neuroendocrines (TNE) et de l'acromégalie.



Ces résultats - présentés à l'occasion de la conférence annuelle de l'European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) qui se tient actuellement de façon virtuelle pour cause de coronavirus - soutiennent, d'après le groupe pharmaceutique, son approche 'personnelle' auprès des patients.



Ces études visaient notamment à évaluer la satisfaction des patients et des infirmiers concernant l'utilisation de sa nouvelle seringue Somatuline Autogel par rapport à la version précédente.



Elles ont également permis de mesurer le niveau de satisfaction des patients qui s'administrent eux-mêmes le médicament avec la nouvelle seringue du laboratoire, précise Ipsen.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.