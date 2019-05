Ipsen : dividende approuvé en assemblée générale

29/05/2019 | 08:47

Ipsen indique que son assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende d'un euro par action, qui sera mis en paiement le 4 juin (après détachement du coupon le 31 mai).



L'assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats de Marc de Garidel, Henri Beaufour et Michèle Ollier, pour une durée de quatre ans, en qualité d'administrateur. Le conseil d'administration a ensuite renouvelé le mandat de président de Marc de Garidel.



A l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique est toujours composé de treize administrateurs, dont cinq femmes, quatre administrateurs indépendants et un administrateur représentant les salariés.



