Ipsen : dividende confirmé, mais objectifs 2020 suspendus

25/03/2020 | 08:12

Dans une mise à jour concernant l'impact de la pandémie sur ses opérations, Ipsen revendique une 'situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires', et confirme sa proposition d'un dividende d'un euro par action au titre 2019.



Néanmoins, compte tenu du ralentissement économique général et des incertitudes liées à la durée et l'ampleur de la crise sanitaire, il a décidé de suspendre ses objectifs financiers 2020 annoncés en février dernier.



'Les activités du groupe sont affectées à divers degrés dans les zones géographiques touchées par le Covid-19, la situation étant très différente d'un pays à l'autre et en constante évolution', précise le laboratoire pharmaceutique.



