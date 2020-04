Ipsen : donne deux millions d'euros à l'Institut Pasteur pour soutenir la recherche sur le COVID-19

Regulatory News:

Le groupe biopharmaceutique Ipsen répond à l’appel lancé par l’Institut Pasteur et annonce aujourd’hui un don de deux millions d’euros pour soutenir la recherche sur le COVID-19. Dès le mois de janvier, l’Institut Pasteur a dédié une partie de sa recherche à la compréhension du virus émergent COVID-19 en termes d’épidémiologie, de caractéristiques biologiques et de pathogénicité. Pour soutenir ses équipes et accélérer encore les projets menés, un appel aux dons avait été lancé.

Les chercheurs de l’Institut Pasteur se sont fortement mobilisés dans la lutte contre le coronavirus dès l’apparition de l’épidémie. Séquençage du génome du virus, isolement des souches françaises, surveillance épidémiologique, l’Institut Pasteur est en première ligne non seulement en recherche fondamentale pour accroître les connaissances mais aussi dans le développement d’un test diagnostic ou encore de vaccins.

Afin de répondre aux enjeux de la crise sanitaire sans précédent due au COVID-19, le groupe Ipsen, l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques français, a décidé de se mobiliser aux côtés de l’Institut Pasteur en répondant à son appel aux dons. Ainsi un budget de 2 millions d’euros sera versé dans les tous prochains jours pour soutenir la recherche.

« L’activité d’Ipsen, en tant qu’entreprise biopharmaceutique internationale, est entièrement tournée vers le développement de traitements pour sauver ou améliorer la vie des patients. Face à cette crise sanitaire majeure, nous avons décidé et sommes fiers de soutenir les travaux des chercheurs de l’Institut Pasteur. La recherche fondamentale à mener est essentielle pour permettre le développement de diagnostics, de vaccins et de traitements », détaille Aymeric Le Chatelier, Directeur Général d’Ipsen.

Une structure de recherche dédiée au coronavirus

Dès janvier, l’Institut Pasteur a constitué à Paris une force de 300 collaborateurs dans la lutte contre le coronavirus, soutenue également par les équipes du réseau international des Instituts Pasteurs. Ces chercheurs travaillent sur 21 projets scientifiques prioritaires destinés à une plus ample connaissance du virus et de sa pathogénicité, le développement d’outils de recherche (modèles animaux par exemple), de candidats vaccins, de candidats médicaments, de tests sérologiques pour le diagnostic, et de recherches épidémiologiques.

« Les fonds récoltés permettent de fournir tout le matériel et les infrastructures nécessaires à nos chercheurs pour avancer le plus rapidement possible dans leurs programmes de recherche. Nous allons également ouvrir au fur et à mesure de nouveaux axes d’études. Toute la communauté scientifique internationale est mobilisée pour répondre aux besoins de connaissances au sujet de ce nouveau virus et déterminer ainsi les armes pour le contrer. Nous remercions chaque particulier ou entreprise qui nous aide dans cette lutte par des dons financiers », conclut Stewart Cole, Directeur Général de l’Institut Pasteur.

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l'innovation et la médecine de spécialité.

