Ipsen : données initiales sur l'étude Resilient

09/09/2019 | 08:17

Ipsen et Servier annoncent des données initiales de la partie 1 de l'étude de phase II/III Resilient portant sur liposomal irinotecan (Onivyde) dans le cancer du poumon à petite cellule ayant progressé après un régime à base de platine en première ligne.



'44% des patients ont atteint une réponse et près de la moitié (48%) ont maintenu un contrôle de la maladie à la semaine 12 (efficacité comme objectif secondaire)', indiquent les deux laboratoires pharmaceutiques.



Dans leur présentation à la conférence de l'IASLC de Barcelone, Ipsen et Servier ajoutent que 'des évènements adverses émergents du traitement de grande 3 ont été observé chez 10 patients sur 25 (sécurité comme objectif principal)'.



