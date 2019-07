Ipsen : données préliminaires d'une étude sur Onivyde

05/07/2019 | 11:25

Ipsen fait part de la présentation de données préliminaires d'une étude de phase I/II portant sur liposomal irinotecan (Onivyde) comme possible traitement en première ligne du cancer pancréatique métastatique, à l'occasion d'un congrès à Barcelone.



Selon les résultats, des effets indésirables survenus en cours de traitement de grade 3 ou plus ont été observés chez 20 des 32 patients

de l'analyse groupée des patients à doses 50/60 (objectif principal).



En termes d'efficacité, le laboratoire pharmaceutique précise qu'environ les trois quarts des patients (71,9%) ont atteint un contrôle de la maladie en 16ème semaine, tandis que 34% ont connu une réponse (objectif secondaire).



