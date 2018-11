Ipsen : et 3BP annoncent le traitement d'un premier patient par le radionucléide IPN01087

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen et la société allemande de biotechnologie 3BP ont annoncé mardi qu'un premier patient avait été traité par un radionucléide d'une nouvelle classe thérapeutique, le (177) Lu-IPN01087 (anciennement connu sous le nom de 3BP-227), dans le cadre d'une étude de phase I/II.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE

-IPN01087 est un composé qui cible les cellules cancéreuses chez les patients atteints de tumeurs solides avancées avec une expression du récepteur de la neurotensine de sous-type 1 (NTSR1)

-Le principal objectif de cet essai de phase I à dose croissante (EUDRACT 2017-001263-20) est d'évaluer la tolérance et l'efficacité, ainsi que la posologie optimale de traitement par le radio-isotope administrée par voie systémique pour traiter les patients atteints d'une des tumeurs solides exprimant le NTSR1 suivantes : adénocarcinome canalaire pancréatique, cancer colorectal, cancer gastrique, tumeurs stromales gastro-intestinales, sarcome d'Ewing et carcinome épidermoïde de la tête et du cou.

-"Nous sommes heureux d'annoncer les progrès accomplis dans le développement de IPN01087 dans le cadre de cette étude de phase I/II. Notre approche théranostique ciblée, développée en partenariat avec 3B Pharmaceuticals, offre une nouvelle solution thérapeutique encourageante pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits liés à un certain nombre de tumeurs solides", a déclaré le docteur Alexandre Lebeaut, vice-président exécutif R&D et chief scientific officer, Ipsen.

-"C'est un grand pas en avant pour IPN01087 et pour 3B Pharmaceuticals", a déclaré le docteur Ulrich Reineke, directeur général de 3BP. "Nous sommes ravis que ce composé fasse l'objet d'essais cliniques et nous sommes confiants dans la radiothérapie systémique et son potentiel pour améliorer la vie des patients".

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: VLV