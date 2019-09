Ipsen : et Servier présentent les premières données cliniques de phase II/III pour Onivyde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les laboratoires pharmaceutiques Ipsen et Servier ont présenté dimanche des données préliminaires de sécurité et d'efficacité issues de la première partie de l'étude de phase II/III RESILIENT évaluant l'utilisation de l'irinotécan liposomal (Onivyde) en traitement de seconde ligne du cancer du poumon à petites cellules.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- 44% des patients ont répondu au traitement et près de la moitié (48%) ont maintenu un contrôle de la maladie à la semaine 12 (critère d'évaluation secondaire : efficacité).

- Des événements indésirables de Grade 3 ou supérieur liés au traitement ont été signalés chez 10 des 25 patients traités (critère d'évaluation principal : sécurité).

- Les résultats, qui incluent les données d'efficacité et de sécurité préliminaires, ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon de l'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), qui s'est tenue à Barcelone, du 7 au 10 septembre 2019.

