Ipsen in : ègre Biotechnology Innovation Organization (BIO) pour accélérer sa croissance et son innovation

Ipsen se réjouit d'intégrer Biotechnology Innovation Organization (BIO), à compter d'aujourd'hui. Leader dans l'innovation biotech depuis plus de 25 ans, BIO est la plus grande association regroupant groupes biopharmaceutiques, institutions universitaires et centres biotech à travers le monde.

Nous sommes fiers de rejoindre cette organisation, qui réunit des leaders de notre industrie, des décideurs politiques et des chercheurs. Nous partageons le même désir profond : encourager l'investissement et promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la biotechnologie, » a déclaré Richard Paulson, Directeur Général d'Ipsen Amérique du Nord. « Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour renforcer et développer le secteur biotech - mettre à disposition des médicaments innovants, mettre en place des politiques de santé majeures et des pratiques métiers essentielles & nouer des partenariats qui apporteront des solutions aux patients qui en ont besoin.

En ligne avec la stratégie de BIO qui vise à renforcer l'industrie pharmaceutique en proposant à ses membres des opportunités pour se mieux se connaître, des partenariats et des formations, Ipsen a placé l'innovation externe et les partenariats au cœur de sa stratégie de croissance. Le Groupe a récemment annoncé la consolidation de sa présence aux États-Unis, avec la création d'une entité intégrant l'ensemble de ses activités au sein de son nouveau hub mondial situé à Kendall Square, à Cambridge. Rassemblant des centaines d'entreprises biopharmaceutiques, de fonds d'investissement et de startups, Kendall Square est le centre le plus innovant au monde.

L'engagement d'Ipsen pour améliorer la vie des patients et faire avancer l'innovation médicale s'inscrit dans le prolongement naturel de la mission de BIO : mettre le pouvoir de la biologie et de la technologie au service de la vie et de la santé des patients à travers le monde, » a déclaré Jim Greenwood, Président et Directeur Général de la BIO. « En développant notre réseau de partenariats avec des sociétés biotech leaders comme Ipsen, nous nous rapprochons de notre objectif commun : libérer le potentiel de l'innovation scientifique pour répondre aux besoins des patients.

Désormais membre de BIO, Ipsen entretient également des relations étroites avec différentes associations, telles que Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), National Pharmaceutical Council (NPC), Massachusetts Biotechnology Council, BioNJ, Médicaments novateurs Canada et Organization for International Investment. Ipsen est également membre de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques et de la Fédération internationale des fabricants et des associations pharmaceutiques.