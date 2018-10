Ipsen : intègre l'association BIO

04/10/2018 | 12:01

Ipsen annonce intégrer à partir de ce jour l'association Biotechnology Innovation Organization (BIO), la plus grande association regroupant groupes biopharmaceutiques, institutions universitaires et centres biotech à travers le monde.



Le fait de rejoindre cette organisation doit permettre à Ipsen d'accélérer sa croissance et son innovation.



'Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour renforcer et développer le secteur biotech - mettre à disposition des médicaments innovants, mettre en place des politiques de santé majeures et des pratiques métiers essentielles & nouer des partenariats qui apporteront des solutions aux patients qui en ont besoin', commente Richard Paulson, directeur général d'Ipsen Amérique du Nord.





