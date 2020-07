Ipsen : l'usage du Dysport étendu aux Etats-Unis dans la spasticité de l'enfant

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé vendredi l'extension de l'usage thérapeutique de sa toxine botulique Dysport aux Etats-Unis pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs chez l'enfant, et non plus des seuls membres inférieurs comme jusqu'à présent.

Le Dysport "est maintenant approuvé par la Food and Drug Administration [l'autorité sanitaire américaine, ndlr] pour traiter la spasticité des membres supérieurs et inférieurs chez les enfants de deux ans et plus, y compris la spasticité causée par une paralysie cérébrale", a indiqué Ipsen dans un communiqué.

La spasticité touche environ 12 millions d'individus dans le monde, a indiqué Ipsen dans un communiqué. C'est une maladie dans laquelle certains muscles sont contractés en permanence, provoquant une raideur ou une tension des muscles qui peut perturber la mobilité, la parole et la démarche.

Le Dysport est une forme injectable de la toxine botulique de type A, laquelle bloque la transmission effective des impulsions nerveuses et réduit ainsi les contractions musculaires. Le produit est fourni sous forme de poudre lyophilisée. En France, le Dysport a obtenu sa première autorisation de mise sur le marché en 1993 et sa commercialisation a débuté en 1994. Au 31 décembre 2018, le Dysport bénéficiait d'une autorisation de mise sur le marché dans plus de 85 pays et de plus de 30 ans d'expérience clinique.

