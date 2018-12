Ipsen : lancement d'une étude de phase 3 dans le CHC

05/12/2018 | 08:18

Exelixis et Ipsen annoncent le lancement de l'étude pivotale de phase 3 COSMIC-312, portant sur l'utilisation de cabozantinib en association avec l'atezolizumab versus sorafénib dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé non traité antérieurement.



COSMIC-312 a pour objectif de recruter environ 640 patients sur 200 sites dans le monde. Ses principaux critères d'évaluation sont la survie sans progression et la survie globale. Un groupe exploratoire évaluera aussi le cabozantinib en monothérapie dans cet essai initial.



Exelixis sponsorise COSMIC-312 et Ipsen co-financera l'essai. Ipsen aura accès aux résultats de l'étude pour appuyer ses potentielles soumissions réglementaires à venir, hors États-Unis et Japon. Genentech fournit l'atezolizumab utilisé dans cet essai.



