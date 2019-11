Ipsen : le Cabometyx approuvé au Canada en traitement de seconde ligne du cancer du foie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé mardi avoir reçu l'approbation de Santé Canada, l'autorité sanitaire canadienne, pour l'utilisation de son médicament Cabometyx dans le traitement de patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) ayant préalablement reçu du sorafenib, le traitement de référence.

"Le CHC est la forme de cancer du foie la plus courante et se classe au deuxième rang parmi les principales causes de décès liés au cancer à travers le monde", a rappelé Ipsen dans un communiqué. "Des options thérapeutiques limitées combinées à un important besoin médical non comblé font de cette approbation une étape importante pour les patients canadiens atteints de la maladie", a ajouté le laboratoire.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire