Ipsen : nomination des docteurs Yan Moore et Alexander McEwan

28/09/2018 | 08:41

Ipsen a annoncé la nomination du docteur Yan Moore et du docteur Alexander McEwan, intégrant ainsi deux leaders de la R&D dans le département d'oncologie du Groupe.



Le docteur Moore rejoint Ipsen en qualité de Senior Vice President, Head of Oncology Therapeutic Area à compter d'aujourd'hui. Le docteur Alexander McEwan (Association du Collège royal des médecins du Canada) est nommé en qualité de Vice President, Head of Radiopharmaceuticals à compter du 1er novembre.



' Yan est un leader talentueux du secteur biopharmaceutique et possède plus de 18 ans d'expérience dans le développement en oncologie, notamment dans le domaine des tumeurs solides, de l'hématologie-oncologie, de la thérapie génique et de l'immunothérapie. Dans son nouveau rôle, Yan aura pour mission de piloter et de renforcer encore notre développement en oncologie au niveau global. ' a déclaré le docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif R&D et Chief Scientific Officer d'Ipsen.



' Sandy est un spécialiste mondialement reconnu en oncologie et en médecine nucléaire, qui fera bénéficier Ipsen de son expérience unique dans ce domaine. Il jouera un rôle déterminant dans l'accélération du développement du pipeline de produits radiothérapeutiques d'Ipsen '.



