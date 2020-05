Ipsen : nomme David Loew en qualité de Directeur général

Regulatory News:

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) annonce aujourd’hui que le Conseil d’administration a nommé David Loew en qualité de Directeur général et membre du Conseil d’administration. Sa prise de fonction en qualité de Directeur général sera effective à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil d’administration exprime toute sa gratitude envers Aymeric Le Chatelier qui a brillamment dirigé le Groupe dans un environnement exceptionnellement difficile. Il reste Directeur général par intérim jusqu’au 1er juillet 2020 puis reprendra ses seules fonctions de Directeur financier.

David Loew sera basé au siège d’Ipsen, à Boulogne-Billancourt (France). Le nouveau Directeur général d’Ipsen aura pour mission d’assurer la croissance continue du Groupe, de développer son portefeuille de produits en R&D avec une stratégie d’innovation externe pérenne à forte valeur ajoutée, tout en favorisant une culture d’entrepreneuriat et d’agilité centrée sur le patient. David est citoyen suisse.

Depuis 2016, il occupe la fonction de Directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins. Lors de son mandat, il a piloté une stratégie de croissance réussie à l’international comprenant divers accords de licence et acquisitions. Il a également entrepris une série d’initiatives de transformation, le développement d’un portefeuille mondial de produits en R&D ; le renforcement de la stratégie de production pour améliorer la conformité des activités et augmenter la capacité de fabrication ; l’élaboration de programmes clés pour intégrer les meilleures pratiques en matière d’acquisition de talents, d’affaires médicales, de productivité de R&D, et d’influence sur l’environnement extérieur.

David Loew apporte près de trente ans de leadership et d’expérience dans de nombreuses aires thérapeutiques, y compris l’oncologie, le système nerveux central et le cardio-métabolisme, ainsi que la santé familiale. Il a travaillé sur les marchés américain, européen et à l’international. Il a débuté sa carrière chez Coopers & Lybrand et Hewlett Packard en 1990 avant de rejoindre Roche en 1992. Au cours des vingt années suivantes, il a exercé plusieurs fonctions au sein de Roche, dont celles de Responsable Global Oncologie, de Responsable Global du Marketing et de la Stratégie Produits, et de Responsable de la Région Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique de la Division Pharma de Roche. David Loew a rejoint Sanofi en juillet 2013 en qualité de Vice-Président Senior, Opérations Commerciales Europe où il était responsable des activités de prescription, de santé familiale et de génériques dans l’Union Européenne.

« Le Conseil d’administration et moi-même sommes très heureux d’accueillir David Loew dans ses nouvelles fonctions de Directeur général d’Ipsen. David a acquis une vaste expérience de leadership à l’international, dans des domaines d’importance stratégique pour Ipsen, » a déclaré Marc de Garidel, Président d’Ipsen. « Je suis convaincu qu’il apportera le leadership et l’expertise nécessaires pour guider le Groupe dans sa prochaine phase de croissance et réaliser la vision d’Ipsen en tant que leader mondial de biotechnologie, à travers l’identification, le développement et la commercialisation de produits innovants et différenciants. »

« Je suis très honoré par cette nomination et particulièrement ravi de rejoindre Ipsen à ce stade de son histoire. Au cours des cinq dernières années, le Groupe a maintenu une trajectoire de croissance remarquable en se focalisant sur la mise à disposition de solutions innovantes pour les patients ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits, » a commenté David Loew. « Je suis impatient de travailler avec les collaborateurs d’Ipsen ainsi que les membres du Conseil d’administration afin qu’ensemble, nous puissions continuer à développer des solutions qui améliorent la vie des patients. »

À propos d’Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur l’innovation et la médecine de spécialité. Le Groupe développe et commercialise des médicaments innovants dans trois domaines thérapeutiques ciblés – l’Oncologie, les Neurosciences et les Maladies Rares. L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de cancers de la prostate, de tumeurs neuroendocrines, de cancers du rein et du pancréas. Ipsen bénéficie également d’une présence significative en Santé Familiale. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2019, Ipsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. La R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie (Paris-Saclay, France ; Oxford, UK ; Cambridge, US). Le Groupe rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans le monde. Ipsen est côté en bourse à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations sur Ipsen, consultez www.ipsen.com.

