Ipsen : nomme le docteur Yan Moore en qualité de Senior Vice President, Head of Oncology Therapeutic Area, & le docteur Alexander McEwan (Association du Collège royal des médecins du Canada) en qualité de Vice President, Head of Radiopharmaceuticals

Paris (France), le 27 septembre 2018- Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd'hui la nomination du docteur Yan Moore et du docteur Alexander « Sandy » McEwan, intégrant ainsi deux leaders de la R&D dans le département d'oncologie du Groupe. Le docteur Moore rejoint Ipsen en qualité de Senior Vice President, Head of Oncology Therapeutic Area à compter d'aujourd'hui. Le docteur Alexander McEwan (Association du Collège royal des médecins du Canada) est nommé en qualité de Vice President, Head of Radiopharmaceuticals à compter du 1er novembre. Tous deux reporteront au docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif R&D et Chief Scientific Officer.

Le docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif R&D et Chief Scientific Officer d'Ipsen, a déclaré :

« Je suis ravi d'accueillir Yan et Sandy. Ces leaders talentueux joueront un rôle clé dans la prochaine phase de transformation de notre stratégie R&D dont l'objectif majeur est d'accélérer le développement et la mise à disposition de solutions thérapeutiques innovantes aux patients atteints de cancer.

Yan est un leader talentueux du secteur biopharmaceutique et possède plus de 18 ans d'expérience dans le développement en oncologie, notamment dans le domaine des tumeurs solides, de l'hématologie-oncologie, de la thérapie génique et de l'immunothérapie. Dans son nouveau rôle, Yan aura pour mission de piloter et de renforcer encore notre développement en oncologie au niveau global. »

Sandy est un spécialiste mondialement reconnu en oncologie et en médecine nucléaire, qui fera bénéficier Ipsen de son expérience unique dans ce domaine. Il jouera un rôle déterminant dans l'accélération du développement du pipeline de produits radiothérapeutiques d'Ipsen, en offrant une orientation stratégique et en gérant l'exécution du développement clinique mondial de satoreotide tetraxetan (IPN01072) et Satoreotide Trizoxetan (IPN01070) ainsi que des programmes IPN01087. Sandy nouera et entretiendra des relations de confiance avec des spécialistes reconnus en oncologie et en médecine nucléaire, les réseaux universitaires et les organisations professionnelles.»