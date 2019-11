Ipsen : nouveau directeur R&D en fin d'année

05/11/2019 | 07:32

Ipsen a annoncé la nomination du Docteur Howard Mayer en qualité de vice-président exécutif, directeur de la recherche et du développement, à compter du 1er décembre 2019, en succession du Docteur Alexandre Lebeaut, qui quittera le groupe à la fin de l'année.



Basé à Cambridge, dans le Massachusetts, il travaillera en collaboration rapprochée avec l'équipe chargée du business development d'Ipsen pour évaluer et saisir les opportunités de prise et d'octroi de licence, dans l'optique de développer une expertise interne.



Avant de rejoindre Ipsen, le Docteur Mayer a exercé la fonction de vice-président senior, chief medical officer et directeur de la R&D au sein de la division neurosciences du laboratoire Shire Pharmaceuticals.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.