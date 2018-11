Ipsen : obtient une nouvelle approbation européenne pour Cabometyx dans le cancer du foie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ipsen a annoncé jeudi avoir reçu l'approbation de la Commission Européenne pour son anti-cancéreux Cabometyx dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) ou cancer du foie chez les adultes soignés précédemment avec le sorafénib, le traitement de référence.

Cette décision va permettre l'accès au marché de Cabometyx pour cette indication dans les 28 états membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande, indique le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

"L'approbation de la Commisson Européenne pour Cabometyx offre aux patients atteints de CHC une nouvelle option thérapeutique significative", a déclaré Harout Smerjian, le directeur commercial d'Ipsen, rappelant que "à ce jour, les médecins exerçant en Europe n'avaient à leur disposition qu'un seul traitement de deuxième ligne autorisé pour ce cancer agressif et difficile à traiter".

L'autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne s'appuie sur les résultats de l'étude de phase 3 CELESTIAL qui a atteint son objectif principal de survie globale en comparaison au placébo. Les résultats de l'étude ont été publiés en juillet 2018 dans le New England Journal of Medicine.

Auparavant, le Cabometyx avait déjà été approuvé par la Commission européenne pour le traitement des adultes atteints de carcinome rénal avancé à risque intermédiaire ou élevé et non traités antérieurement (mai 2018) et des patients adultes après une thérapie ciblée des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélieum vasculaire (septembre 2016).

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire