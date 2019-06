Ipsen : partenariat sur Decapeptyl prolongé de 15 années

12/06/2019 | 07:40

Debiopharm et Ipsen ont annoncé le renouvellement de leur accord qui prolonge et renforce leur collaboration stratégique jusqu'en 2034 pour développer, fabriquer et distribuer Decapeptyl sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains.



Les laboratoires pharmaceutiques expliquent que cette extension renforce l'engagement à long-terme auprès des patients, en offrant les bénéfices du Decapeptyl pour le traitement de certaines maladies urologiques, gynécologique et pédiatriques.



Selon cet accord, les deux parties co-développeront de nouvelles formulations et exploreront de nouvelles indications thérapeutiques pour des populations de patients ayant des besoins médicaux encore non-satisfaits.



