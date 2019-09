Ipsen : peu de réaction après la présentation d'une étude

09/09/2019 | 15:53

Le titre ne profite pas de l'annonce d'une nouvelle étude positive. Ipsen et son partenaire Servier ont présenté hier des données préliminaires de sécurité et d'efficacité issues de la première partie de l'étude de phase II/III RESILIENT portant sur l'utilisation de l'irinotécan liposomal (Onivyde) chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (SCLC), dont la maladie a progressé après un premier traitement (à base de platine).



Suite à cette présentation, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 135,50 E.



' Seules les données de sécurité semblent réellement exploitables : elles ont permis d'approximer une dose généralement bien tolérée (70 mg) et aussi de souligner que la dose recommandée (85 mg) n'était pas tolérée (trop toxique / 5 intolérances à cette dose, sur 30 patients au début de l'étude) ' indique le bureau d'analyses.



' Les données d'efficacité sont insuffisantes, à ce stade : 44% des patients (11/25 patients) ont obtenu une réponse partielle avec 68% des patients (17/25) ayant obtenu une réduction de leur tumeur. 48% des patients ont maintenu un contrôle de la maladie à la semaine 12 (DCR12wks PR+SD) ' rajoute Oddo.



Les analystes estiment qu'Il faudra attendre les données d'OS (survie globale) et de PFS (survie sans progression de la tumeur) pour se faire une idée plus valide de ce projet clinique.



