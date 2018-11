Ipsen : premier patient traité pour une étude sur IPN01087

20/11/2018 | 08:10

Ipsen et 3BP ont annoncé qu'un premier patient avait été traité par un radionucléide d'une nouvelle classe thérapeutique, le 177Lu-IPN01087 (anciennement connu sous le nom de 3BP-227), dans le cadre d'une étude de phase I/II.



'IPN01087 est un composé qui cible les cellules cancéreuses chez les patients atteints de tumeurs solides avancées avec une expression du récepteur de la neurotensine de sous-type 1 (NTSR1)', précisent les deux laboratoires pharmaceutiques.



Le principal objectif est d'évaluer la tolérance et l'efficacité, ainsi que la posologie optimale de traitement par le radio-isotope administrée par voie systémique pour traiter les patients atteints de tumeurs solides comme le cancer colorectal ou le sarcome d'Ewing.



