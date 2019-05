Ipsen : présentation de données cliniques prévues à l'ASCO

24/05/2019 | 08:54

Ipsen annonce que de nouvelles données issues d'études cliniques sur des utilisations de ses médicaments en oncologie seront présentées lors de la réunion annuelle 2019 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Chicago.



Il présentera ainsi les nouvelles données de l'essai de phase 3 Celestial sur l'association des événements indésirables et des résultats d'efficacité pour le cabozantinib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé.



Parmi les autres présentations prévues par le laboratoire pharmaceutique, figurent aussi les résultats préliminaires de l'étude Resilient sur l'injection d'irinotécan liposomal à des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.