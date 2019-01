Ipsen : présentation des résultats d'étude sur rBoNT-E

17/01/2019 | 08:08

Ipsen annonce la présentation des résultats de la première étude (phase I) chez l'homme de sa neurotoxine botulique recombinante de sérotype E (rBoNT-E) lors de la conférence internationale TOXINS 2019 qui se tiendra à Copenhague.



Cette étude a caractérisé son profil de sécurité et de tolérance chez des volontaires sains. Elle a aussi démontré qu'elle agissait plus rapidement et moins longtemps que les neurotoxines botuliques de type A existantes, et que son pic d'action était atteint plus rapidement.



D'autres études seront menées pour établir les utilisations esthétiques et thérapeutiques potentielles de ce traitement expérimental. Le laboratoire pharmaceutique présentera 50 posters lors de la conférence TOXINS 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.