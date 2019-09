Ipsen : présente des résultats favorables pour une étude sur Dysport dans la spasticité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a présenté lundi des premiers résultats satisfaisants pour son étude ENGAGE, démontrant que le traitement de la spasticité des membres supérieurs et inférieurs chez l'adulte par Dysport, combiné à un programme d'auto-rééducation guidée, permet d'obtenir une amélioration des mouvements volontaires des patients.

La spasticité touche environ 12 millions d'individus dans le monde, a indiqué Ipsen dans un communiqué. C'est une maladie dans laquelle certains muscles sont contractés en permanence, provoquant une raideur ou une tension des muscles qui peut perturber la mobilité, la parole et la démarche.

Dysport est une forme injectable de la toxine botulique de type A, laquelle bloque la transmission effective des impulsions nerveuses et réduit ainsi les contractions musculaires. Le produit est fourni sous forme de poudre lyophilisée. En France, Dysport a obtenu sa première autorisation de mise sur le marché en 1993 et sa commercialisation a débuté 1994. Au 31 décembre 2018, Dysport bénéficiait d'une autorisation de mise sur le marché dans plus de 85 pays et de plus de 30 ans d'expérience clinique.

ENGAGE est la première étude portant sur le traitement par Dysport de patients atteints d'hémiparésie spastique dans les membres supérieurs et inférieurs en combinaison avec l'auto-rééducation guidée. Le critère d'évaluation principal de cette étude prospective internationale à un seul groupe était le pourcentage de patients considérés comme répondeurs six semaines après la deuxième injection

Les résultats complets de l'étude seront présentés lors du Congrès international MDS qui se déroule jusqu'au 26 septembre 2019 à Nice.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire