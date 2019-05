Ipsen : présentera de nouvelles données cliniques sur son portefeuille en oncologie pour 11 types de tumeurs solides lors de la réunion annuelle 2019 de l'ASCO

Paris (France), le 24 mai 2019 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données issues d'études cliniques sur des utilisations de ses médicaments en oncologie - cabozantinib (Cabometyx®), irinotécan liposomal (Onivyde®) et lanréotide autogel (Somatuline®, commercialisé sous le nom de Somatuline® Depot® aux États-Unis) - seront présentées lors de la réunion annuelle 2019 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 31 mai au 4 juin 2019 à Chicago, dans l'Illinois.

Ipsen présentera les données suivantes sur ses médicaments :

Nouvelles données de l'essai de phase 3 CELESTIAL sur l'association des événements indésirables et des résultats d'efficacité pour le cabozantinib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé

CELESTIAL sur l'association des événements indésirables et des résultats d'efficacité pour le cabozantinib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé Phase 3 COSMIC-312 du cabozantinib en combinaison avec l'atezolizumab versus sorafénib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire avancé n'ayant pas reçu de traitement anticancéreux systémique antérieur

COSMIC-312 du cabozantinib en combinaison avec l'atezolizumab versus sorafénib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire avancé n'ayant pas reçu de traitement anticancéreux systémique antérieur Premières données de phase 2 de l'étude CaboGIST (essai 1317) de l'European Organization for Research and Treatment of Cancer sur l'activité et la sécurité du cabozantinib chez les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales métastatiques après échec de l'imatinib et du sunitinib

de l'étude CaboGIST (essai 1317) de l'European Organization for Research and Treatment of Cancer sur l'activité et la sécurité du cabozantinib chez les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales métastatiques après échec de l'imatinib et du sunitinib Résultats préliminaires de l'étude RESILIENT sur l'injection d'irinotécan liposomal à des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules

de l'étude RESILIENT sur l'injection d'irinotécan liposomal à des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules Résultats d'une étude multicentrique de phase 2 sur le lanréotide autogel dans le traitement de symptômes cliniques associés à une obstruction intestinale maligne inopérable

« Chez Ipsen, nos patients sont une source d'inspiration et nous encouragent à combattre les cancers les plus difficiles à traiter, en particulier ceux pour lesquels les options thérapeutiques sont limitées. Pour nous, l'ASCO est l'occasion de présenter les progrès que nous avons accomplis pour remplir notre mission : élaborer et proposer des solutions thérapeutiques qui répondent aux besoins réels des patients et qui peuvent contribuer à améliorer leur vie », a déclaré le docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif, R&D et Chief Scientific Officer d'Ipsen. « Grâce à nos programmes cliniques et nos différentes collaborations, nous progressons sans cesse dans le traitement des cancers du rein, du foie et du poumon à petites cellules, mais également pour d'autres cancers où les besoins médicaux non satisfaits sont importants. C'est pourquoi nous sommes impatients de poursuivre ces programmes. »

Aperçu des principales présentations d'Ipsen lors de l'ASCO 2019 :

Médicament Titre de l'abstract Numéro/heure de l'abstract (CDT) Cabometyx® (cabozantinib) Phase 3 (COSMIC-311) randomized, double-blind, placebo-controlled study of cabozantinib in patien4ts with radioiodine (RAI)-refractory differentiated thyroid cancer (DTC) who have progressed after prior VEGFR-targeted therapy Abstract TPS6097 Poster 82a - Catégorie : Cancer de la tête et du cou ; samedi 1er juin, 13h15 - 16h15 ; hall ATIP Association of adverse events (AEs) with efficacy outcomes for cabozantinib (C) in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (aHCC) in the Phase 3 CELESTIAL trial Abstract 4088 Poster 193 - Catégorie : Cancer gastro-intestinal (non colorectal) ; lundi 3 juin, 8h00 - 11h00 ; hall A Phase 3 (COSMIC-312) study of cabozantinib (C) in combination with atezolizumab (A) vs sorafenib (S) in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (aHCC) who have not received previous systemic anticancer therapy Abstract TPS4157 Poster 254a - Catégorie : Cancer gastro-intestinal (non colorectal) ; lundi 3 juin, 8h00 - 11h00 ; hall ATIP Onivyde® (nal-IRI / irinotécan liposomal) RESILIENT: Study of Irinotecan Liposome Injection (nal-IRI) in Patients with Small Cell Lung Cancer: Preliminary Findings from Part 1 Dose-defining Phase Abstract 8562 Poster 318 - Catégorie : Cancer du poumon - Cancers locaux-régionaux non à petites cellules/à petites cellules/autres cancers thoraciques ; poster ; dimanche 2 juin, 8h00 - 11h00 ; hall A Somatuline® Autogel® (lanréotide autogel/depot) Efficacy and Safety of Lanreotide Autogel (LAN) 120 mg in the Treatment of Clinical Symptoms Associated With Inoperable Malignant Intestinal Obstruction (IMIO): Résultats d'une étude multicentrique de phase II Abstract 4118 Poster 223 - Catégorie : Cancer gastro-intestinal (non colorectal) ; poster ; lundi 3 juin, 8h00 - 11h00 ; hall A

Aperçu des principales présentations d'études parrainées par l'investigateur concernant les médicaments Ipsen lors de l'ASCO 2019 :