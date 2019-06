Ipsen : prolonge de 15 ans son partenariat avec Debiopharm pour le Decapeptyl

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen et le laboratoire Debiopharm ont annoncé mercredi le renouvellement pour 15 ans de leur partenariat stratégique pour le médicament Decapeptyl. La collaboration entre les deux sociétés est ainsi prolongée jusqu'en 2034 pour le développement, la fabrication et la distribution du produit sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains.

Le Decapeptyl est indiqué pour le traitement du cancer de la prostate localement avancé, de l'endométriose, des fibromes utérins, de la puberté précoce centrale ou du cancer du sein à un stade précoce répondant au système endocrinien. Les ventes de Decapeptyl se sont élevées à 88,7 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 6,8% par rapport à la même période de 2018.

Selon l'accord renouvelé, les deux parties co-développeront de nouvelles formulations et exploreront de nouvelles indications thérapeutiques pour des populations de patients ayant des besoins médicaux encore non-satisfaits.

