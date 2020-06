Ipsen : publications dans le Journal of the Endocrine Society

08/06/2020 | 08:04

Ipsen indique avoir partagé de nouvelles données sur les maladies rares, une aire thérapeutique clé dans laquelle le laboratoire pharmaceutique continue de se développer, à travers la publication de huit abstracts dans le Journal of the Endocrine Society.



Ils comprennent notamment les résultats d'une étude sur un an mesurant la progression naturelle de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et l'impact de l'ossification hétérotopique (OH) sur la capacité physique des patients au fil du temps.



Ipsen et ses partenaires ont également partagé plusieurs études détaillant les données issues de travaux de recherche sur les économies de soins de santé et les résultats thérapeutiques dans la prise en charge de l'acromégalie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.