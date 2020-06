Ipsen : réaffirme son engagement dans les maladies rares avec la publication de huit abstracts acceptés lors de l'ENDO 2020 et publiés dans le Journal of the Endocrine Society

Les données publiées évaluent la progression naturelle de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) ou de l’acromégalie

La Natural History Study (NHS) est la première étude longitudinale définie par protocole destinée à évaluer la progression de la FOP

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a partagé de nouvelles données sur les maladies rares, une aire thérapeutique clé dans laquelle le Groupe continue de se développer, à travers la publication de huit abstracts dans le Journal of the Endocrine Society. Les données comprennent les résultats d’une étude unique en son genre intitulée « A Natural History Study of Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP): 12-Month Outcomes », qui met en évidence des informations recueillies sur un an mesurant la progression naturelle de la FOP et l’impact de l’ossification hétérotopique (OH) sur la capacité physique des patients au fil du temps1. Ipsen et ses partenaires ont également partagé plusieurs études détaillant les données issues de travaux de recherche sur les économies de soins de santé et les résultats thérapeutiques dans la prise en charge de l’acromégalie.

La FOP est une maladie osseuse génétique ultra-rare et sévèrement invalidante qui affecte environ 1,36 personne sur 1 million2,3. Cette pathologie se caractérise par la formation d’os dans les tissus mous et conjonctifs, connue sous le nom d’ossification hétérotopique (OH) .4Des épisodes sporadiques de gonflement douloureux des tissus mous, appelés « poussées », peuvent précéder l’OH.4 L’OH est permanente, cumulative et a de graves répercussions sur la capacité physique au fil du temps : les mouvements deviennent extrêmement limités pour la plupart des patients, qui se retrouvent souvent confinés dans un fauteuil roulant dès l’âge de vingt ans.4

L'étude prospective Natural History Study (NHS) sur la FOP est la première étude longitudinale mondiale, multicentrique, destinée à mesurer la progression de la maladie sur trois ans.1 L’échantillon de participants était représentatif de la communauté FOP dans le monde. L’étude a impliqué 114 patients atteints de FOP qui arborent une mutation du gène ACVR1 documentée. Parmi tous ces participants, 99 patients (55 hommes / 44 femmes ; âge moyen du groupe : 17,4 ans) ont fait l’objet d’évaluations effectuées au point de référence et sur 12 mois, qui ont été incluses dans l’analyse. 93 des 99 participants avaient préalablement fait l’objet d’une tomodensitométrie corporelle évaluable qui a été incluse dans l’analyse de l’OH1.

L’analyse a montré qu’au cours des 12 mois, 40 % (37/93) des participants ont à nouveau constaté une OH1. Parmi eux, 65 % (24/37) ont signalé au moins une poussée (taux moyen 2,3 poussées/an)1. 60 % (56/93) des participants à l’étude NHS n’ont pas connu de nouvelle OH au cours des 12 derniers mois1. Parmi ces participants, 43 % (24/56) ont signalé au moins une poussée (moyenne 1,8 poussées/an)1. L’échelle analogique cumulative d’implication des articulations (CAJIS) et le questionnaire FOP-PFQ n'étaient pas suffisamment sensibles pour évaluer la progression de la FOP sur 12 mois.

« Les résultats montrent que l’évaluation de l’OH peut constituer un moyen viable de mesurer la progression de la maladie et l’effet potentiel du traitement, » a déclaré la co-investigatrice et co-auteure de l’étude Mona Al Mukaddam, M.D., M.S., Center for Research in FOP and Related Disorders, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. « En examinant l’évolution naturelle de la FOP, nous espérons mieux comprendre le fardeau physique de l’OH ainsi que le lien entre les poussées et la progression de la maladie. »

Les abstracts complémentaires publiés dans le Journal of the Endocrine Society comprenaient des données sur la prise en charge des patients atteints de FOP ou d’acromégalie.5-11

« Les recherches d’Ipsen appuient notre engagement d’écoute et de collaboration avec les patients, les médecins, les infirmiers, les associations de patients et d’autres parties prenantes clés pour répondre au mieux aux défis quotidiens des personnes souffrant de maladies rares telles que la FOP ou l’acromégalie, » a commenté Jim Roach, M.D., Vice-Président Senior, Aire thérapeutique mondiale dédiée aux maladies rares, Ipsen. « Ces pathologies ont un impact sur la qualité de vie des patients et de leurs aidants, et font souvent peser d’importantes charges économiques et sociales en raison des absences au travail et des coûts élevés des soins de santé. En approfondissant nos connaissances sur ces maladies, nous espérons mettre au point des solutions qui auront un impact significatif sur la vie des patients. »

Vue d’ensemble des données Ipsen acceptées pour le congrès ENDO 2020 :

À propos de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

La fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) est une maladie ultra-rare et gravement invalidante, caractérisée par une ossification hétérotopique (OH), ou un os qui se forme en dehors du squelette normal, dans le muscle, les tendons ou les tissus mous4. L’OH peut être spontanée ou associée à des épisodes douloureux de poussées actives de la maladie, généralement provoqués par une lésion des tissus mous4. À mesure que la maladie progresse, les os extra-squelettiques limitent de plus en plus les articulations, entraînant alors une invalidité grave et la perte de mobilité, l’altération de la fonction respiratoire et un risque accru de décès prématuré.4 La FOP est causée par une mutation du gène ALK2, connu sous le nom de ACVR1, qui provoque une activation anormale de la voie de signalisation de la protéine morphogénétique osseuse.4 La FOP fait partie des maladies les plus rares sur la planète. Bien qu’il existe environ 1 000 cas rapportés dans le monde, on estime la prévalence réelle à environ 1,36 par million d’individus2,3.

À propos de l’acromégalie

L’acromégalie est un trouble chronique rare dû à la production excessive d’hormone de croissance résultant du dysfonctionnement de l’hypophyse, associé à des symptômes physiques, neuropsychiatriques et neurocognitifs. En raison de son début insidieux, de sa progression lente et du manque de sensibilisation à cette maladie, l’acromégalie est souvent diagnostiquée 5 à 10 ans après son apparition. Les retards de diagnostic favorisent l’augmentation du nombre de symptômes et de comorbidités sous des formes plus sévères pouvant devenir difficiles à gérer, impacter davantage la qualité de vie des patients et augmenter le risque de mortalité12. Elle est généralement due à une quantité trop importante d'hormone de croissance dans le corps, ce qui, avec le temps, engendre certains symptômes et signes caractéristiques, comme des traits du visage lourds ou proéminents avec une ligne de la mâchoire proéminente ainsi que des mains et des pieds hypertrophiés12.

À propos du palovarotène

Le palovarotène est un agoniste hautement sélectif du récepteur gamma de l’acide rétinoïque (RARγ), actuellement en développement comme traitement potentiel pour les patients atteints de maladies osseuses extrêmement rares et invalidantes, notamment pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), des ostéochondromes multiples (OM), et d’autres maladies, incluant le syndrome de l’œil sec. Le palovarotène, qui a obtenu le statut de maladie pédiatrique ainsi qu’une procédure accélérée pour le traitement des troubles osseux ultra-rares, a été intégré au portefeuille d’Ipsen à travers l’acquisition de Clementia Pharmaceuticals en avril 2019.

À propos de Somatuline® (lanréotide)

Le principe actif de Somatuline® Autogel®, le lanréotide, est un analogue de la somatostatine à longue durée d'action qui inhibe la sécrétion de l’hormone de croissance et de certaines hormones sécrétées par le système digestif. Les principales indications de Somatuline® et de Somatuline® Autogel® sont :13

- Le traitement des individus atteints d'acromégalie lorsque les taux circulants d'hormone de croissance (GH) et/ou du facteur de croissance insulinomimétique de type 1 (IGF-1) ne sont pas normalisés après chirurgie et/ou radiothérapie ou chez les patients n'ayant pas d'autre choix que le traitement médical.

- Le traitement des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) de grade 1 et d'un sous-ensemble du grade 2 (indice Ki-67 jusqu'à 10 %) d'origine digestive, pancréatique ou inconnue lorsque l'origine intestinale postérieure a été exclue, chez des patients adultes présentant une maladie localement avancée ou métastatique non résécable.

- Le traitement des symptômes associés aux tumeurs neuroendocrines (notamment carcinoïdes).

Informations de sécurité importantes

Les recommandations détaillées relatives à l'usage de Somatuline Autogel sont décrites dans le Résumé des caractéristiques du produit (SmPC), disponible ici.

Références

