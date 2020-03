Ipsen : reprise du palovarotène dans le programme de la FOP

26/03/2020 | 08:20

Ipsen annonce la reprise prochaine du palovarotène par les patients âgés de 14 ans et plus participant actuellement au programme clinique de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), la FDA des Etats-Unis ayant confirmé qu'elle plus ne pose aucun problème de sécurité.



Le laboratoire a également obtenu l'autorisation de relancer l'administration du traitement auprès des autorités réglementaires au Royaume-Uni, en France, en Suède, en Italie, en Argentine, en Espagne et au Canada.



Ipsen indique par contre mettre fin à l'essai MO-Ped (PVO-2A-201) dans les ostéochondromes multiples pour analyser les données obtenues afin d'évaluer l'avenir du palovarotène dans le traitement de cette pathologie.



