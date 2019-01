Ipsen : s'engage à rendre ses publications scientifiques accessibles à tous

Nous publions les résultats de nos études cliniques dans des revues médicales et scientifiques de référence, quels que soient les résultats. Néanmoins, la plupart de ces contenus ne sont accessibles que sur abonnement. Autrement dit seuls les chercheurs rattachés à de grandes institutions universitaires peuvent consulter librement les résultats de nos recherches. À l'heure où de plus en plus de patients cherchent à comprendre et à s'impliquer davantage dans leur parcours de soin, il nous paraît indispensable, en tant qu'entreprise, que nos travaux soient accessibles à tous.

Dès 2019, nous entendons publier l'intégralité des résultats scientifiques relatifs à Ipsen en « accès libre ». Chaque article sera consultable en ligne, sans frais ni aucune autre contrainte. Notre nouvelle politique de publication donnera à tous, patients, cliniciens ou professionnels de la santé, partout dans le monde, la possibilité d'accéder gratuitement à nos découvertes.

Le fait de garantir l'accès gratuit à nos recherches est un axe essentiel de notre engagement en matière de transparence des données, et à placer les patients au cœur de nos activités. Nous sommes fiers de faire partie des rares entreprises pharmaceutiques à s'être engagées aujourd'hui en ce sens.