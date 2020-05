Ipsen : signe un accord avec option de licence pour un programme d'oncologie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Ipsen a annoncé lundi avoir signé avec IRICoR, le centre pancanadien de commercialisation de la recherche en découverte de médicaments, et l'Université de Montréal un accord avec option de licence pour un programme d'oncologie en phase de recherche.

Cet accord confère à Ipsen l'option d'acquérir les droits mondiaux exclusifs d'un programme à fort potentiel en oncologie. IRICoR et l'Université de Montréal seront responsables de la conduite et du financement de ce programme de recherche jusqu'à l'exercice de l'option de licence. "Le cas échéant, Ipsen assurera toutes les activités de développement et commercialisera le médicament candidat à l'échelle mondiale", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

Les modalités financières de l'accord, concernant notamment la recherche, le développement, l'atteinte d'étapes commerciales et les redevances, n'ont pas été communiquées.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

