Ipsen : une AG comme à la télé

L'assemblée générale annuelle d'Ipsen, convoquée le 29 mai prochain à 15h00, se tiendra à huis-clos au siège social de Boulogne-Billancourt. Elle sera retransmise en direct et en intégralité sur le site de la société. Toute la documentation nécessaire est disponible via ce lien, notamment le document le plus important pour un actionnaire, le détail des résolutions et les éclaircissements du conseil d'administration. Particularisme des assemblées générales tenus à huis-clos, les actionnaires devront voter avant la tenue de l’assemblée générale à distance (par correspondance ou par internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS) ou donner un mandat de vote au Président. Au vu des retards accumulés par le courrier classique, le vote électronique est fortement recommandé.

Ipsen est une position du Portefeuille Europe PEA de Zonebourse.