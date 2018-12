Ipsen : va lancer une étude de phase 3 sur le cabozantinib dans le cancer du foie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire Ipsen et la société de biotechnologies Exelixis, spécialisée dans l'oncologie, ont annoncé mercredi le lancement d'une étude clinique de phase 3 visant à tester l'anticancéreux cabozantinib en association avec l'atezolizumab dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé non traité antérieurement.

Dans cette étude baptisée COSMIC-312, la combinaison du cabozantinib avec l'atezolizumab sera comparée au sorafénib, le traitement de référence. Un groupe exploratoire évaluera également le cabozantinib en monothérapie dans cet essai initial.

Exelixis sponsorise COSMIC-312 et Ipsen co-financera l'essai. Ipsen aura accès aux résultats de l'étude pour appuyer ses potentielles soumissions réglementaires à venir, hors Etats-Unis et Japon. Genentech, filiale du groupe pharmaceutique Roche, fournit l'atezolizumab utilisé dans cet essai.

"Le cancer du foie est la cause de décès par cancer qui connaît la plus forte croissance aux Etats-Unis. Pour ces patients, le besoin de nouvelles options thérapeutiques est donc particulièrement important", a déclaré le docteur Gisela Schwab, présidente, développement produit et affaires médicales et Chief Medical Officer chez Exelixis.

Ipsen et Exelixis ont noué en 2016 un accord de licence pour la commercialisation et le développement du cabozantinib pour les territoires hors Etats-Unis, Canada et Japon.

