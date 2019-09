Ipsen : va présenter des essais cliniques à l'ESMO

26/09/2019 | 08:53

Ipsen a annoncé aujourd'hui que des essais cliniques sur le cabozantinib (Cabometyx) dans le traitement de divers types de tumeurs feront l'objet de quatre présentations lors du Congrès 2019 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre à Barcelone, en Espagne.



' Nous observons des avancées dans les programmes de recherche sur les cancers difficiles à traiter, comme le cancer du poumon à petites cellules et l'adénocarcinome pancréatique. Parallèlement, nous nouons des partenariats pour catalyser et amplifier nos efforts afin d'accélérer le développement de nouvelles stratégies de traitement pour les patients dont les besoins médicaux sont importants ', a déclaré Bartek Bednarz, Senior Vice-President, Franchise Oncologie d'Ipsen.



' Le Congrès 2019 de l'ESMO marque un tournant de notre partenariat avec Exelixis pour le développement du cabozantinib (Cabometyx). En effet, nous avons dépassé 100 abstracts communs sur le cabozantinib acceptés dans divers congrès médicaux, leur présentation mettant en évidence notre vision commune en matière de traitement des cancers difficiles à traiter. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.