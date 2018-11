Ipsen : Portzamparc passe à l'achat avec le Cabometyx

15/11/2018 | 09:19

Portzamparc, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, a relevé à l'achat (contre 'renforcer') son conseil sur l'action du groupe pharmaceutique Ipsen ce matin après l'approbation européenne délivrée au Cabometyx. L'objectif de cours de 156 euros augure d'une hausse potentielle de 25%.



La 'pharma' française a en effet obtenu l'approbation en Europe de son médicament Cabometyx pour 'le carcinome hépatocellulaire chez les adultes antérieurement traités par Sorafénib', après des résultats cliniques de phase III satisfaisants en termes d'amélioration de la survie des malades (12,2 mois contre 8 mois) 'et la survie médiane sans progression (5,2 mois contre 1,9 mois).'



'Le carcinome hépatocellulaire cellulaire est une indication rare en Europe et pour laquelle le besoin médical reste important', commente Portzamparc, qui ajoute : 'c'est donc une bonne nouvelle qui permettra d'utiliser le produit en 3e ligne de traitement après la chimio-embolisation et le Sorafénib'.





