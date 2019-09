Trump caresse ses alliés dans le sens du poil

En plus d'être pluvieux et frais, le printemps est marqué par des tensions dont Washington est le dénominateur commun. Tensions avec la Chine sur le plan commercial et avec l'Iran sur le plan militaire. Sur les marchés, cela s'est traduit par une baisse hebdomadaire pour les indices de Wall Street. En Europe, après deux semaines passées dans le rouge, une reprise s'est dessinée, à l'image d'un CAC40 qui a repris un peu plus de 2%.