Ipsos : Configuration technique de retournement 19/08/2019 | 10:50 achat En cours

Cours d'entrée : 24€ | Objectif : 29€ | Stop : 22€ | Potentiel : 20.83% Le titre Ipsos pourrait bien renouer avec une dynamique haussière de moyen terme, ce que suggère les indicateurs techniques.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29 €. Graphique IPSOS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IPSOS 18.79% 1 160 OMNICOM GROUP 6.58% 16 771 WPP GROUP 13.30% 14 601 PUBLICIS GROUPE -14.76% 11 122 INTERPUBLIC GROUP -0.73% 7 783 JCDECAUX 5.46% 5 949 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORP.. 1.89% 5 494 CYBERAGENT, INC. 8.60% 5 236 CHEIL WORLDWIDE INC --.--% 2 149 INNOCEAN WORLDWIDE INC --.--% 1 121 QUOTIENT TECHNOLOGY INC -27.06% 693

Données financières (EUR) CA 2019 1 981 M EBIT 2019 197 M Résultat net 2019 122 M Dette 2019 550 M Rendement 2019 3,59% PER 2019 9,50x PER 2020 8,28x VE / CA2019 0,82x VE / CA2020 0,75x Capitalisation 1 072 M Prochain événement sur IPSOS 24/10/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 30,40 € Dernier Cours de Cloture 24,40 € Ecart / Objectif Haut 55,7% Ecart / Objectif Moyen 24,6% Ecart / Objectif Bas -9,84% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Didier Michel Truchot Chairman, President & Chief Executive Officer Judith Passingham CEO-Interactive Services & Operations Laurence Stoclet Chief Financial Officer, Director & Deputy CEO Neville Rademeyer Global Chief Information Officer Carlo Stokx Deputy CEO-Innovation and technology