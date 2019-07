IPSOS: Résultats semestriels 2019

Premier semestre 2019

Un nouvel élan

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 903,4 millions d’euros +14,9%

Croissance organique du semestre : +3,0 %

Paris, 25 juillet 2019 - Le chiffre d’affaires d’Ipsos au premier semestre 2019 est de 903,4 millions d’euros, en croissance de 14,9% par comparaison avec la même période de 2018.

Les effets de périmètre, liés à l’acquisition de certaines activités de GfK et à

celles de Synthesio dans les derniers mois de 2018, comptent pour 10,2%.

Les effets de change sont positifs pour 2,4%.

La croissance organique, elle, s’est accélérée, au fil des mois et la progression du revenu à taux de change et périmètres comparables est de 3%.

Pour le seul deuxième trimestre, le chiffre d’affaires d’Ipsos s’établit à 481,5 millions d’euros. La progression totale sur la période avril / juin est de 14,9%.

A l’image de ce qu’il se passe pour l’ensemble du semestre, tous les vecteurs de croissance jouent un rôle positif.

Les effets de périmètres comptent pour 10,2%, les effets de change pour 2,2% tandis que le taux de croissance organique accélère à 3,6%.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

Contribution au Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique

(en millions d’euros) H1 2019 H1 2018 Variation H1 2019 / H12018 Croissance organique Europe, Moyen-Orient et Afrique 396,6 352,5 12,5 % 1,5 % Amériques 335,9 280,5 19,7 % 2,6 % Asie-Pacifique 171,1 153,0 11,8 % 7,2 % Chiffre d’affaires 903,4 786,0 14,9 % 3,0 %

Le chiffre d’affaires d’Ipsos progresse dans toutes les régions, grâce aux acquisitions réalisées en 2018, mais aussi via une croissance organique intéressante, plus forte en Asie-Pacifique qu’ailleurs et meilleure dans les Amériques que précédemment.

Tous les grands marchés d’Ipsos (Etats-Unis, Grande Bretagne, Chine, France, mais aussi Russie, Turquie, Inde) se portent bien sous les doubles effets d’une demande importante en provenance de clients internationaux et de comptes plus locaux.

A l’instar des périodes précédentes, les pays émergents croissent plus vite que les marchés développés, avec une progression semestrielle à base comparable, de 5,9% pour les premiers et de 1,6% pour les seconds. Pour le seul deuxième trimestre, les évolutions sont respectivement de 5,9% et de 2,4% attestant que l’accélération de l’activité au fil des mois est venue des marchés développés.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros H1 2019 Contribution Croissance totale

H1 2019 / H1 2018 Croissance organique Consommateurs1 432,4 48 % 6,9 % 1 % Clients et salariés2 213,7 24 % 17,8 % 3 % Citoyens3 122,2 14 % 34,0 % 10 % Médecins et patients4 135,0 15 % 24,0 % 8 % Chiffre d’affaires 903,4 100 % 14,9 % 3,0 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health, Clinics & Mobility Labs, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer, Social Intelligence Analytics (hors Pharma et Secteur public)

2- Customer Experience, Market Measurement, Mystery Shopping, Quality Measurement, Retail Performance, ERM, Audience measurement, Media development

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Par segment d’audience, les performances sont toutes positives. Dans la continuité de 2018 et du premier trimestre 2019, ce sont les interventions auprès des personnes dans leur statut de citoyen qui portent la croissance. L’évolution des activités liées aux secteurs pharmaceutiques sont redevenues positives avec une croissance de 8%.





PERFORMANCE FINANCIERE

Compte de résultat résumé

En millions d’euros H1 2019 H1 2018 Variation H1 2019 / H1 2018 Rappel

31/12/2018 Chiffre d’affaires 903,4 786,0 +14,9% 1 749,5 Marge brute 583,0 512,7 +13,7 % 1 138,4 Marge brute / CA 64,5 % 65,2 % - 65,1% Marge opérationnelle 49,3 45,6 +8 % 172,4 Marge opérationnelle / CA 5,5 % 5,8 % - 9,9% Autres charges et produits non courants / récurrents (4,0) (1,4) - (5,3) Charges de financement (13,1) (9,4) +39,1% (21,3) Autres charges et produits financiers (3,7) 0,9 - 5,0 Impôts (6,6) (8,6) (23,7) % (38,5) Résultat net, part du groupe 18,7 24,7 (24,2) % 107,5 Résultat net ajusté*, part du groupe 29,7 34,1 (13,9) % 125,2

*Le résultat net ajusté est calculé avant (i) les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), (ii)avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), (iii) l’impact net d’impôts des autres charges et produits non courants, (iv) impacts non monétaires sur variations de puts en autres charges et produits financiers et (v) avant les impôts différés passifs relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays

Application de nouvelles normes comptables

IFRS 16

Ipsos a appliqué IFRS 16 au 1er janvier 2019 et a choisi la méthode rétrospective simplifiée modifiée avec comptabilisation des impacts de la première application dans les capitaux propres à la date de transition et avec calcul du droit d’utilisation depuis l’origine. L’impact sur les capitaux propres d’ouverture est de (9.6) M€ ; le droit d’utilisation comptabilisé au 1er janvier 2019 est de 157 M€ et la dette locative de 179 M€.

En ce qui concerne le compte de résultat du semestre, l’application d’IFRS16 a eu un impact positif sur la marge opérationnelle de 2,5 M€ et un impact négatif de même montant dans le résultat financier. Le résultat net semestriel n’a donc pas été impacté.

IFRIC 23

L’interprétation IFRIC 23 n’a pas eu d’autre impact sur les comptes d’Ipsos que le reclassement d’une provision fiscale de 0.3 M€ en dette fiscale exigible au bilan.

Effets de l’acquisition de GfK Research

Ipsos a finalisé l'acquisition des quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : « Customer Experience » ; « Experience Innovation » ; « Health » et « Public Affairs », pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros en octobre 2018. Compte tenu de la structuration de cette opération et en raison de la période de transition nécessaire à la continuité et à la qualité des données livrées aux clients, le chiffre d’affaire enregistré par Ipsos a été de 30 millions d’euros en 2018 ; il sera d’environ 180 millions d’euros en 2019 et de 200 millions d’euros en année pleine en 2020. Il a été de 73 millions d’euros au premier semestre 2019, en ligne avec les attentes pour l’année. La rentabilité de ces divisions était inférieure à la moyenne du groupe Ipsos en 2018 et devrait la rejoindre à l’horizon 2020.

Impacts de la saisonnalité

Traditionnellement, le marché des études est caractérisé par une forte saisonnalité et une activité accrue au deuxième semestre, au fur et à mesure de la réalisation des contrats. Ainsi, le chiffre d’affaires reconnu durant le premier semestre représente en moyenne sur les dernières années environ 45% du chiffre d’affaires de l’exercice (à périmètre et taux de change constants). En revanche, du côté des charges opérationnelles, la reconnaissance des coûts en résultat est plutôt linéaire, tout au long de l’année. Pour cette raison, la marge opérationnelle dégagée au premier semestre contribue aux alentours de 25% à la marge opérationnelle réalisée sur l’ensemble d’une année.

Postes du compte de résultat

La marge brute (qui se calcule en retranchant du chiffre d'affaires des coûts directs variables et externes liés à l'exécution des contrats) s'établit à 64,5 % contre 65,2 % au premier semestre 2018 (et 65,1 % pour l’ensemble de l’année 2018). La baisse du ratio de marge brute de semestre à semestre est à relier à un mix moins favorable compte tenu notamment de l’intégration des quatre divisions de GfK Research ayant des marges brutes plus faibles que la moyenne du groupe en raison d’activités ayant par nature des modes de collecte à plus faibles marges brutes. Sans cette évolution de périmètre, le ratio de marge brute aurait été stable à 65,2%.

En ce qui concerne les coûts d'exploitation, la masse salariale est en hausse de 18,1 % dont 11,4% sous l’effet des acquisitions.

Le coût des rémunérations variables en action est en légère baisse à 3,7 millions d’euros contre 4,9 millions d'euros au premier semestre 2018, en raison de l’allongement de deux à trois ans de la période d’acquisition des plans d’actions gratuites décidé en 2018.

Les frais généraux sont contrôlés et augmentent de 5,4 % alors que le chiffre d’affaires progresse plus rapidement.

Au total, la marge opérationnelle du Groupe s'établit à 49,3 millions d'euros, soit un taux de 5,5 % rapporté au chiffre d'affaires et une baisse de 30 points de base par rapport à la même période de l'an dernier, en raison principalement des effets des acquisitions. A périmètre constant, la marge opérationnelle aurait été de 5,8%.

Insistons sur le fait qu’en raison de la saisonnalité de l’activité, le niveau de marge opérationnelle du premier semestre n’est pas prédictif de celui de l’ensemble de l’année.

En dessous de la marge opérationnelle, les dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions concernent la partie des écarts d'acquisition affectée aux relations clients au cours des 12 mois suivant la date d'acquisition et faisaient l'objet d'un amortissement au compte de résultat selon les normes IFRS sur plusieurs années. Cette dotation s'élève à 2,8 millions d'euros contre 2,4 millions précédemment.

Le solde du poste autres charges et produits non courants et non récurrents s'établit à – 4,0 millions d'euros contre -1,4 millions d'euros l'an dernier. Il prend en compte des éléments à caractère inhabituel non liés à l'exploitation et inclut des coûts d'acquisition pour 2 millions d’euros ainsi que des coûts liés aux plans de restructuration en cours pour 7,9 millions d’euros.

Ce poste enregistre aussi, au premier semestre 2019, un produit net de 6,4 millions d'euros lié à la décision d’activer depuis le janvier 2018 les coûts internes de développement (ce produit net était de 7,6 millions d’euros au premier semestre 2018). Il est rappelé que jusque-là, le Groupe n’activait que ses coûts de développement externes lorsque les conditions définies dans ses méthodes comptables étaient réunies. Suite à l’amélioration de son système de suivi interne, Ipsos a pu activer selon ces mêmes conditions ses coûts de développement internes qui sont constitués des charges de personnel de ses équipes travaillant sur ses plateformes et projets. Cette décision a permis une meilleure appréhension des coûts totaux des efforts de Recherche & Développement entrepris par Ipsos. Elle a entrainé un changement d’estimation comptable des montants qui sont à présent activés. Conformément à la règle IAS8, la méthode prospective a été appliquée à compter du 1er janvier 2018 pour comptabiliser ces impacts.

Afin de ne pas créer de distorsion dans la lecture de la marge opérationnelle du fait de la reconnaissance d’un produit de capitalisation non compensé par des amortissements au cours des premiers exercices de mise en œuvre de ce changement d’estimations comptables, les effets positifs sur le résultat opérationnel de cette première période de reconnaissance d’actifs incorporels ont été classés dans le poste « autres charges et produits non courants et non récurrents », en dessous de la marge opérationnelle. Le même traitement sera appliqué sur les années à venir, jusqu’au moment où la mise en œuvre de la capitalisation atteindra sa vitesse de croisière, en 2022 compte tenu d’une durée d’amortissement générale de cinq ans pour ce type d’actifs.

Les charges de financement. La charge d'intérêt nette s'élève à 13,1 millions d'euros contre 9,4 millions d'euros, en raison de la hausse de son endettement financier net par rapport au premier semestre 2018 lié aux acquisitions réalisées fin 2018.

Impôts. Le taux effectif d'imposition au compte de résultat en norme IFRS s'établit à 26,0 % contre 25,7 % à la même période de l'année passée. Il intègre une charge d'impôts différés passifs de 1,2 millions d'euros qui vient annuler l'économie d'impôts réalisée grâce à la déductibilité fiscale des amortissements d'écarts d'acquisition dans certains pays, alors même que cette charge d'impôts différés ne serait due qu'en cas de cession des activités concernées (et qui est par conséquent retraitée dans le résultat net ajusté).

Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 18,7 millions d'euros contre 24,7 millions au premier semestre 2018.

Le Résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, s'établit à 29,4 millions d'euros contre 34,1 millions d’euros au premier semestre 2018, en raison des effets de périmètre.

Structure financière

Flux de trésorerie. La capacité d'autofinancement s'établit à 86,7 millions d'euros contre 64,0 millions au premier semestre 2018 du fait des écritures comptables requises par la norme IFRS 16 qui comptent pour 22,9 millions d’euros. En contrepartie, les opérations de financement incorporent deux nouveaux postes : « remboursement net de dettes locatives » pour 19,4 millions d’euros et « intérêts nets payés sur obligations locatives » pour 1,9 millions d’euros, l’application de la norme IFRS 16 n’ayant aucune incidence sur la trésorerie au total.

Le besoin en fonds de roulement connait une variation négative de 30,1 millions d'euros en raison du retour à une bonne croissance du chiffre d’affaires, notamment au deuxième trimestre 2019, impliquant une augmentation du poste créances clients.

Les investissements courants en immobilisations corporelles et incorporelles sont principalement constitués d'investissements informatiques et se sont élevés à 21,2 millions d’euros au premier semestre 2019 contre 20,4 millions au premier semestre 2018.

En ce qui concerne les investissements non courants, Ipsos a investi 21,4 millions d'euros sur le semestre dans son programme d'acquisition, dépensant 4 millions d’euros en relation avec GfK Research, procédant notamment au rachat de minoritaires dans une société américaine et prenant une participation minoritaire de 10% dans QuestBack, société développant une plateforme de gestion de la relation clients et employés.(voir communiqué de presse séparé).

Les capitaux propres s'établissent à 1 022 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 1 035 millions publiés au 31 décembre 2018, après déduction des 38,8 millions d'euros de dividendes mis en paiement le 5 juillet 2019.

Les dettes financières nettes s'élèvent à 604,5 millions d'euros au 30 juin 2019 en légère hausse par rapport au 31 décembre 2018 (574,6 millions d’euros) car elles intègrent le financement des sommes investies dans le programme d’acquisition.

Position de liquidité. La trésorerie en fin de semestre s'établit à 145,3 millions d'euros contre 167,8 millions d'euros au 31 décembre 2018, assurant une bonne position de liquidité à Ipsos qui dispose par ailleurs de plus de 500 millions d'euros de lignes de crédit disponibles.

PERSPECTIVES 2019





En prenant la décision au printemps 2018, de changer son organisation de fond en comble, Ipsos a pris acte que la transformation de son marché exigeait sa propre mutation.

Au fil de son développement, Ipsos s’était placé dans le trio de tête de son secteur, du moins si l’on considère le volume d’activité. Ipsos s’est installé dans de nombreux pays, a bénéficié de positions fortes dans des marchés stratégiques et dispose d’une base de clientèle importante, composée de grands comptes internationaux mais aussi locaux. Ipsos sait bien faire ce qu’il a pris l’habitude de faire, disposant d’équipes expertes et engagées, de plateformes de production puissantes et sûres, de solutions éprouvées et validées et d’une réputation de maison solide, intègre et indépendante, ce n’est pas négligeable en un temps où s’affrontent des « réalités parallèles » et des « vérités alternatives » qui jouent à se diffuser sans jamais se rencontrer.

Ipsos dispose donc, depuis plusieurs années, d’une taille importante et d’une bonne couverture géographique et sectorielle. Malgré ces atouts, malgré un effort pour développer via le programme « New Way » de nouvelles façons de travailler (désignées sous l’étiquette « nouveaux services »), malgré le besoin croissant d’information et de clarté exprimé par de très nombreuses entreprises et institutions, malgré l’émergence de nouvelles opportunités dans les grandes économies émergentes, à commencer par la Chine, Ipsos a vu son niveau d’activité – et sa profitabilité stagner pendant plusieurs années.

Dans le même temps, de nombreuses entreprises venant de différents horizons - la technologie et le conseil en particulier - ont pénétré le marché dans lequel Ipsos intervient, en proposant de nouvelles offres. Elles ont joué sur l’efficience, l’automatisation,

la réduction des coûts pour les entreprises de la technologie. Elles ont souvent utilisé des méthodes inédites, par exemple, en remplaçant le questionnement parfois imprécis sur les habitudes et les usages par l’observation des comportements, supposée être plus vraie - grâce à l’utilisation de sciences nouvelles et de technologies, dont la mise en œuvre opérationnelle devenait possible. Les nouveaux acteurs ont, dans d’autres cas, mis en avant leur compétence, la connaissance des entreprises et leur capacité à assister les entreprises dans le déploiement de leurs programmes de transformation digitale ou pas. C’’est ici, bien sûr que les cabinets de conseil sont devenus des concurrents d’Ipsos.

En 2018, Ipsos a changé de cap, conscient des opportunités : un marché croissant et solvable, actif demandeur de solutions nouvelles, allant au-delà de la vente de données produites en suivant des protocoles éprouvés mais considérés parfois comme trop traditionnels.

Le programme « Total Understanding » est né de ce constat. Il vise à retrouver un bon rythme de croissance au moins au niveau du marché mondial des études, qui progresse d’environ 3% par an, en faisant en sorte qu’Ipsos :

soit plus fort dans les marchés les plus importants et, notamment, les Etats-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la France et certains grands pays émergents ;

dispose d’une base de clientèle plus diversifiée, en alliant des effors de développement dans les secteurs de la technologie, des médias et de la santé, sans évidemment négliger sa base de clientèle historique ;

accélère la compétitivité des services proposés à ses clients en les appuyant sur une meilleure utilisation des technologies, des sciences et des nouveaux services ;

réponde mieux aux besoins spécifiques de ses clients en leur dédiant le temps de 250 de ses professionnels les plus expérimentés, non pas pour leur vendre directement des prestations mais en facilitant leur accès à ce qu’Ipsos peut faire de mieux pour eux. Ces professionnels supportent les équipes d’Ipsos pour mieux comprendre et mieux connaître les clients et, aussi, en jouant de la multiplicité des offres et des services qu’Ipsos déploit localement et mondialement pour bâtir des solutions intégrées qui soient d’excellentes réponses à leurs besoins spécifiques d’information.

« Total Understanding » est le projet de croissance qui mobilise l’ensemble des ressources de la compagnie, pour les réajuster aux besoins de ses clients.

L’ambition d’Ipsos doit se matérialiser par un rythme de croissance organique significatif et pérenne d’au moins 2%, pouvant s’élever à 4%. Il s’agit chaque année, à partir de 2019, de croître plus vite qu’au cours des exercices de la période 2012-2018.

Cette ambition s’appuie sur une discipline opérationnelle rigoureuse, autorisant

des investissements plus importants qu’auparavant, sans détériorer les principaux équilibres financiers de l’entreprise. Ces investissements concernent l’offre de services. Ils doivent être excellents chacun de leur côté, mais ils sont aussi conçus pour pouvoir s’assembler. Ils sont en outre associés à la formation et à l’amélioration qualitative des équipes travaillant avec les clients et à la mise en place de processus opérationnels visant à l’efficience, notamment dans la rapidité et la simplicité des prestations vendues.

Enfin, ces investissements doivent couvrir le programme d’acquisitions d’Ipsos dont l’année 2018 est un reflet : d’un côté, une opportunité de renforcement dans plusieurs marchés, clients et types d’interventions, grâce à GfK Research, et de l’autre côté, la prise de contrôle d’une plateforme technologique, Synthesio, très avancée et performante dont l’utilisation seule ou en liaison avec d’autres capacités analytiques permet à Ipsos de s’engager résolument dans l’élaboration et la vente de services liés aux contenus chaque jour plus riches des réseaux sociaux.

Cette ambition a aussi un coût. Ipsos, doit créer de nouvelles équipes, par exemple dans les capacités d’accompagnement des clients et d’analyse des données, acquérir l’accès à de nouvelles technologies ou les développer, moderniser, voire révolutionner ses méthodes de production, de stockage et d’analyse des données.



Pour toutes ces raisons, les objectifs d’Ipsos en matière d’amélioration de sa marge opérationnelle courante restent modérés. Cette dernière progressera pour atteindre 11% en 2021. Conformément à la philosophie du projet « Total Understanding », l’accélération de la croissance couvrira, dans un premier temps, les dépenses supplémentaires en recherche et développement, la constitution d’équipes commerciales, la mise en place d’équipes expertes en sciences et en technologie etc. puis, dans un deuxième temps, la progression de la marge opérationnelle et la génération de cash-flow.





Au cours du premier semestre 2019, la marge opérationnelle de la société a progressé en valeur moins vite que le chiffre d’affaires, reflétant l’intensité de l’effort d’investissement consenti par Ipsos depuis le 1er juillet 2018, date effective de la mise en œuvre du plan « Total Understanding ». La compagnie est tout à fait confiante dans sa capacité à réaliser pleinement ses objectifs de croissance et à atteindre une marge opérationnelle de 10% en 2019. De ce point de vue, plus encore que les années précédentes, Ipsos bénéficiera d’un effet de ciseau lié à la saisonnalité de la reconnaissance de son chiffre d’affaires.

Ipsos, qui est conscient d’avoir la chance d’opérer dans un marché solide, global, expert, en pleine transformation est confiant dans la mise en place et le déroulement du projet « Total Understanding » et donc dans sa capacité à retrouver un cycle de croissance pérenne et profitable.

Annexes

Compte de résultat consolidé

État de la situation financière

État des flux de trésorerie consolidés

Compte de résultat consolidé

Comptes semestriels au 30 juin 2019

en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Chiffre d'affaires 903 359 786 000 1 749 494 Coûts directs (320 380) (273 294) (611 119) Marge brute 582 978 512 706 1 138 374 Charges de personnel - hors rémunération en actions (423 587) (358 583) (753 464) Charges de personnel - rémunération en actions * (3 672) (4 944) (8 937) Charges générales d'exploitation (1) (106 776) (101 280) (207 477) Autres charges et produits opérationnels 336 (2 272) 3 922 Marge opérationnelle 49 279 45 628 172 418 Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions * (2 830) (2 240) (4 380) Autres charges et produits non courants (4 003) (1 355) (5 273) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (356) (8) 587 Résultat opérationnel 42 090 42 026 163 352 Charges de financement (13 116) (9 428) (21 281) Autres charges et produits financiers * (1) (3 686) 913 4 980 Résultat net avant impôts 25 288 33 511 147 051 Impôts - hors impôts différés sur amortissement du goodwill (5 411) (8 027) (37 078) Impôts différés sur amortissement du goodwill * (1 164) (585) (1 420) Impôt sur les résultats (6 575) (8 612) (38 498) Résultat net (1) 18 714 24 900 108 554 Dont part du Groupe 18 744 24 719 107 520 Dont part des participations ne conférant pas le contrôle (30) 181 1 033 Résultat net part du Groupe par action de base (en euros) 0.43 0,57 2.48 Résultat net part du Groupe par action dilué (en euros) 0.42 0,55 2.40

État de la situation financière

Comptes semestriels au 30 juin 2019

en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 ACTIF Goodwills 1 304 470 1 164 083 1 291 077 Droit d’utilisation de l’actif (2) 158 623 - - Autres immobilisations incorporelles 86 212 66 517 82 001 Immobilisations corporelles 37 302 33 426 37 890 Participation dans les entreprises associées 2 712 1 009 2 892 Autres actifs financiers non courants 45 697 30 623 35 021 Impôts différés actifs 26 885 19 897 26 987 Actifs non courants 1 661 903 1 315 555 1 475 868 Clients et comptes rattachés 352 168 303 043 466 119 Actifs sur contrats 253 007 203 637 168 822 Impôts courants 22 951 19 415 16 905 Autres actifs courants 92 899 83 328 78 831 Instruments financiers dérivés - 84 500 Trésorerie et équivalents de trésorerie 145 263 103 481 167 834 Actifs courants 866 287 712 987 899 011 TOTAL ACTIF 2 528 190 2 028 542 2 374 878 en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 PASSIF Capital 11 109 11 109 11 109 Primes d'émission 516 038 516 049 516 038 Actions propres (13 340) (23 051) (22 723) Ecarts de conversion (109 088) (117 735) (121 475) Autres réserves 599 213 543 007 633 697 Capitaux propres - part du Groupe 1 003 932 929 380 1 016 646 Participations ne conférant pas le contrôle 18 237 18 184 18 314 Capitaux propres 1 022 169 947 563 1 034 960 Emprunts et autres passifs financiers non courants 731 835 541 253 729 180 Dettes sur contrats de location (2) 140 140 - - Provisions non courantes 3 820 8 986 4 678 Provisions pour retraites 30 803 27 737 29 715 Impôts différés passifs 70 417 63 505 70 934 Autres passifs non courants 15 204 20 848 22 040 Passifs non courants 992 219 662 329 856 547 Fournisseurs et comptes rattachés 254 620 210 334 276 266 Emprunts et autres passifs financiers courants 17 913 26 338 13 713 Dettes sur contrats de location (2) 41 473 - - Impôts courants 4 078 6 343 12 153 Provisions courantes 3 606 7 087 4 996 Passifs sur contrats 27 990 25 474 30 199 Autres passifs courants 164 121 143 074 146 045 Passifs courants 513 802 418 650 483 372 TOTAL PASSIF 2 528 190 2 028 542 2 374 878

(2) Au 30 juin 2019, l’application d’IFRS 16 a abouti à diminuer les capitaux propres de 9 576 milliers d’euros, à diminuer les autres passifs courants de 10 882 milliers d’euros, à comptabiliser un droit d’utilisation net de 158 623 milliers d’euros, une dette sur contrats de location non courante de 140 140 milliers d’euros et une dette sur contrats de location courante de 41 473 milliers d’euros.

État des flux de trésorerie consolidés

Comptes semestriels au 30 juin 2019

en milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 OPERATIONS D'EXPLOITATION RESULTAT NET 18 714 24 900 108 554 Eléments sans incidence sur la capacité d'autofinancement Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 36 467 12 705 32 698 Résultat net des sociétés mises en équivalence, nets des dividendes reçus 356 8 (609) Moins-value (plus-value) sur cessions d'actifs (19) 40 (9 461) Variation nette des provisions 1 833 1 587 4 074 Rémunération en actions 3 424 4 585 8 458 Autres produits et charges calculés 1 666 2 157 (1 106) Frais d'acquisition de sociétés consolidées 2 002 9 3 930 Charge de financement 15 716 9 428 21 281 Charge d'impôt 6 575 8 612 38 498 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT CHARGES DE FINANCEMENT ET IMPOT 86 734 64 029 206 317 Variation du besoin en fonds de roulement (14 098) 16 004 3 482 Impôts payés (21 896) (22 349) (39 697) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION (4) 50 740 57 684 170 103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (21 185) (20 406) (49 006) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 58 96 164 Augmentation / (diminution) d'immobilisations financières 2 960 (5 047) 5 216 Acquisitions de sociétés et d'activités consolidés nettes de trésorerie acquise (3 987) (3 987) (152 479) FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (22 154) (29 343) (196 105) OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentation / (Réduction) de capital - - - (Achats) / Ventes nets d'actions propres 304 1 198 1 219 Augmentation des emprunts à long terme 27 236 868 603 286 Diminution des emprunts à long terme (22) (280 209) (481 034) Augmentation des emprunts à long terme à des sociétés associées (12 391) - - Augmentation / (diminution) des découverts bancaires (555) (838) 567 Remboursement net des dettes locatives (19 359) - - Intérêts financiers nets payés (3) (7 594) (8 332) (18 385) Intérêts nets payés sur obligations locatives (1 958) - - Rachats de participations ne conférant pas le contrôle (10 836) (8 779) (9 125) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (37 831) Dividendes versés aux participations ne conférant pas le contrôle des sociétés intégrées - (841) (857) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (4) (52 383) (60 933) 57 839 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (23 797) (32 592) 31 837 Incidence des variations des cours des devises sur la trésorerie 1 225 (1 195) (1 269) TRESORERIE A L’OUVERTURE 167 834 137 267 137 267 TRESORERIE A LA CLOTURE 145 263 103 481 167 834

(3) Compte-tenu de l’application d’IFRS16, le groupe a décidé de reclasser en 2018 et en 2019 les intérêts financiers nets payés dans les flux de trésorerie provenant des opérations de financement (ils étaient déclarés initialement en 2018 dans les flux de trésorerie provenant de l’exploitation). Ce reclassement permet de présenter ces flux dans la même catégorie que les intérêts nets payés sur obligations locatives.

(4) L’application d’IFRS 16 a impacté la présentation des flux de trésorerie même si elle n’a pas de réel impact monétaire : elle a augmenté les flux de trésorerie liés à l’exploitation de 21 672 milliers d’euros et a diminué les flux de trésorerie provenant des opérations de financement de 21 317 milliers d’euros.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième institut de sondage au monde, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



Pièce jointe