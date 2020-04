IPSOS : Société Générale dévalorise mais reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale abaisse son objectif de cours de 35 à 28 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat sur Ipsos. La banque a réduit ses estimations 2020 en raison de la baisse significative des ventes depuis mi-mars. Le broker abaisse notamment ses estimations de ventes de 9%, d'Ebitda de 22% et de bénéfice par action de 38% pour l'exercice en cours. Il ajoute que le spécialiste du sondage pourrait sortir de la crise de façon plus progressive que d'autres secteurs, ses clients devant reconstituer leurs finances avant de repasser des commandes.Dans ce contexte, Société Générale pense qu'il est prématuré d'espérer un fort rebond de ventes avant fin-2020/début 2021 au plus tôt.